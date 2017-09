Mostar je bio jedina stanica Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva koju Britanac Gary Hunt do sada nije osvojio, a sada u svojoj kolekciji ima i titulu sa Starog mosta. Hunt se osjeća sjajno nakon trijumfa, kao i Cesilie Carlton, pobjednica u ženskoj konkurenciji. Za naš portal je govorio i direktor takmičenja Greg Louganis koji je kazao da je Sergio Guzman pri svijesti nakon neugodne povrede vrata.

Mostar je bio jedina stanica Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva koju Britanac Gary Hunt do sada nije osvojio, a sada u svojoj kolekciji ima i titulu sa Starog mosta. Hunt se osjeća sjajno nakon trijumfa, kao i Cesilie Carlton, pobjednica u ženskoj konkurenciji. Za naš portal je govorio i direktor takmičenja Greg Louganis koji je kazao da je Sergio Guzman pri svijesti nakon neugodne povrede vrata.

Hunt je s pobjedom u Mostaru zauzeo prvo mjesto u generalnom poretku, a zajedno s njim u hercegovački grad stigli su majka i sestra."Osjećaj je sjajan. Bio sam ovdje dva puta i imao sam probleme. Ljudi su govorili da ne mogu skakati s mostova i uvjeriti ih u suprotno je lijepo. Ovo je veliki uspjeh, jer ovo je jedina stanica koju do sada nisam osvojio. Ovdje su mi bili majka i sestra i zaista je sjajno", kazao je Hunt.Prezadovoljna je i Cesilie Carlton iz Sjedinjenih Američkih Država koja je posebno oduševljena publikom."Završila sam na podijumu. Publika je bila sjajna, kao i klima. Mnogo sam uživala ovdje te sam uz to i pobijedila", kazala je Carlton.Direktor takmičenja i legendarni olimpijski skakač u vodu Greg Louganis za naš portal je govorio o povredi Meksikanca Sergija Guzmana."Način na koji je ušao u vodu je bio opasan. Plivači su bili tamo i brzo su pomogli. On je sada svjestan i dobro se osjeća", kazao je Louganis.