Hamilton: Bio je ovo težak šampionat, Ferrari je veliki protivnik

Lewis Hamilton (Foto: EPA-EFE)

Novi svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lewis Hamilton ističe da je presretan zbog četvrte titule koju je osigurao osvajanjem devetog mjesta na Velikoj nagradi Meksika, a kako je rekao, ovo je bila jedna od najtežih sezona u njegovoj karijeri.

Vozač Mercedesa je osvojio četvrtu titulu prvaka Formule 1, a nakon trke u kojoj je osigurao prvo mjesto, pohvalio je borbu s Ferrarijem te ju je nazvao velikim izazovom.



"Bio je ovo težak šampionat, mnogo drugačiji nego onaj iz 2008. godine. Ovaj put sam predvodio svoju ekipu u cilju da pobijedimo velikog protivnika kao što je Ferrari i ne moram ni govoriti koliko sam sretan što smo položili taj ispit. Mislim da je dobro što se dva tima bore za titulu do kraja, a kroz trke i kvalifikacije ste vidjeli da to svima pomaže u napredovanju", rekao je Hamilton.



Nakon toga, šef Mercedesa Toto Wolff je rekao da je tim imao uspone i padove u tekućoj sezoni, ali da je prebrodio sve poteškoće. Dodao je da je ekipa iz svake situacije izvukla maksimum.



"Mijenjali smo bolide, koristili nove gume, a sve to rezultiralo je usponima i padovima tokom sezone. Morali smo to prihvatiti kako bismo krenuli naprijed i izvukli smo najviše iz kompletne situacije", kazao je Wolff.



Prema rasporedu, naredna trka u šampionatu Formule 1 je 12. novembra, a to je Velika nagrada Brazila.