U Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici danas je održano otvoreno prvenstvo u taekwondou “Zenica Open 2017” na kojem je učešće uzelo preko 330 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i Kube.

Organizatori današnjeg takmičenja koje je prema riječima supervizora podigao ljestvicu ovakvih takmičenja u Evropi bili su Taekwondo klub Start - Snaga. Takmičenje je održano na tri borilišta s elektronskim sistemom Dae Do i uz opremu druge generacije koja do sada nije korištena u regiji ili na drugim takmičenjima osim na Olimpijskim igrama što je stepenica više u organizaciji ovakvih takmičenja.Nakon eliminacionih borbi uslijedile su polufinalne i finalne borbe, a najuspješniji takmičari su iz Taekwondo kluba Dragon, Forteca Korčula te Taekwondo kluba Snaga.Na takmičenju je učestvovalo 25 klubova s ukupno 334 takmičara, a održane su i revijalne borbe.U borbama kategorije mlađih kadeta najuspješniji su bili takmičari Tim Bosna i to : Ensar Fejzić, Šahić Adin i trećeplasirani Semir Jusić, dok su u kategoriji mlađih kadeta B najbolje rezultate ostvarili: Luka Bugoje (Forteca Korčula), Afan Kahriman (Ilijaš) i Tarik Valentić (Zenica).U kategoriji kadeta prvoplasirani je bio Nenad Mitrović (Sokol-goku), drugoplasirani Amir Abaz (Nur), a trećeplasirani Davud Mešinović (Tim Bosna). U kategoriji kadeti B prvo mjesto je pripalo Marku Samardžiću (Cro Star Mostar), drugo Eldaru Šišiću (Tim Bosna) i treće Eldaru Gulamiću (Jale).U kategoriji juniora najuspješniji je bio takmičar Starta Elmin Šuvalić, zatim Roko Žuvela (Forteca Korčula) te Adnan Kulalić (Zenica). Kod seniora najzapaženije rezultate su ostvarili Adnan Haračić (Nur), Dženan Kozić (Centar - Hadžići) i Esad Mandžuka (Zenica).U ženskoj kategoriji borbi mlađih kadetkinja prvoplasirana je bila Ajla Lemeš (Tim Bosna), zatim Dženana Blažević (Crni Labudovi) te Sara Pidro (Bugojno). U kategoriji B mlađih kadetkinja prvoplasirana je bila Lana Ančić (Forteca Korčula), drugo mjesto je pripalo Gordani Dragić iz Soko-gokua, dok je treće mjesto osvojila Adnana Muminović (Dragon).U kategoriji kadetkinja prvoplasirana je bila Ada Avdagić (Sarajevo), drugo mjesto je pripalo Nadini Mehmedović (Tešanj), dok je trećeplasirana Šejla Ćatić (Centar - Hadžići). U kategoriji B kadetkinja prvo mjesto je pripalo Amili Čorbo (Tim Bosna); drugo Hilal Jašarević (Jale) i trećeplasirana je bila Adna Velić (Snaga).U kategoriji juniorki prvoplasirana je bila takmičarka Sokol-gokua Dragana Vilotić, drugoplasirana je bila Emra Helja (Nur) dok je treće mjesto pripalo Ivani Bošnjak (H Hvojnica).U kategoriji seniorki najsjajniju medalju je osvojila Ermana Malojčić (Frenki), srebro je pripalo Eni Oruč (Zenica), dok je bronzu kući ponijela Anesa Pulo (Tim Bosna).U kategoriji kick muški prva dva mjesta su pripala takmičarima kluba Jale i to Rijadu Haliloviću, a drugo mjesto je pripalo Abdullahu Dajiću. Trećeplasirani je bio Nikola Curać (Forteca Korčula).U kategoriji kick ženski prvo mjesto je osvojila Lana Ančić (Forteca Korčula), rugo Iman Mulić (Start), dok je trećeplasirana bila Antonia Pehar (Cro Star Mostar).Detaljnije rezultate današnjeg takmičenja možete pogledati na ovom L INK-u Organizatori su istakli da su zadovoljni današnjim poslom i organizacijom turnira što govore i komentari gostiju i službenih lica koja su svojim učešćem i profesionalnosti pomogli da sve protekne u najboljem redu.