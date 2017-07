Svjetske igre 2017: Mesud Selimović već obezbijedio medalju za Bosnu i Hercegovinu

Postavljeni cilj pred odlazak na Svjetske igre koju se održavaju u poljskom Wroclawu Mesud Selimović, član KBV "Flek Tom-Cat" Tuzla, već nakon prvog dana takmičenja je i ostvario.

Postavljeni cilj pred odlazak na Svjetske igre koju se održavaju u poljskom Wroclawu Mesud Selimović, član KBV "Flek Tom-Cat" Tuzla, već nakon prvog dana takmičenja je i ostvario.

Jedna od naših najboljih kickboxera, danas je u disciplini K1 (-86 kg), dvjema pobjedama obezbijedio plasman u finale i medalju za Bosnu i Hercegovinu.



U čevtrfinalu je bio bolji od marokanskog predstavnika i prvaka Afrike Aziza El Felaka, te se odlukom sudija 2:1 plasirao u polufinale.



Tamo ga je u večerašnjem susretu čekao Omid Nosrati iz Irana, od kojeg je Selimović također bio bolji, te nakon jednoglasne odluke sudija od 3:0 ostvario plasman u finale.



Finalni meč u kojem će se bh. predstavnik susresti sa domaćim borcem Dawidom Kasperskym na programu je sutra od 20:30 sati.



Nakon 2009. godine na ovim igrama, koje se održavaju od 1981. godine ovo će biti prva medalja za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskim igrama koje okupljaju sportiste iz neolimpijskih sportova u okviru 31 sportske discipline. Sutra, nakon finalne borbe ćemo znati da li će ona biti zlatnog ili srebrenog sjaja.



Inače, na do sada održanim Svjetskim igrama BiH je osvojila pet medalja i to u disciplinama karate i boćanje.



Nakon šest dana igara i do sada okončane 133 sportske discipline, najviše medalja imaju Rusija (46), Italija (33), Francuska (31) i Njemačka (28).