Organizacija manifestacije Sarajevo Fight 3 u završnoj fazi

U hotelu Hills na Ilidži 10. augusta održat će se manifestacija Sarajevo Fight 3, a organizacija ovog događaja je u završnoj fazi.

U hotelu Hills na Ilidži 10. augusta održat će se manifestacija Sarajevo Fight 3, a organizacija ovog događaja je u završnoj fazi.

Bit će to turnir osam K1 boraca u kategoriji do 72 kilograma. Osim toga, bit će organizovani i Superfight mečevi prema K1 pravilima. Učešće za turnir osmorice potvrdili su: Haris Biber (BiH), Selmedin Didić (Švicarska), Čedo Pantić (BiH), Mario Marković (BiH), Slavoljub Budeša (BiH), Novak Radulović (Srbija), Rene Arreger (Češka Republika) i Bobančo Iioski (Makedonija).



Na Superfightu će učestvovati: Igor Emkić (BiH), Mesud Selimović (BiH), Bahrudin Mahmić (BiH), Alija Tucak (BiH),Vladimir Tok (Njemačka), Milan Kubin (Makedonija), Vukašin Obradović (Srbija), Dimitar Gjeorgjiev (Makedonija), Darko Knežević (Njemačka) i Željan Ješić (Srbija). Bit će održan i jedan profesionalni bokserski meč između Selme Baltić i Katarine Vištice. Supervizor takmičenja je Salko Zildžić.



Haris Sipović, jedan od organizatora ovog događaja, kaže da organizacija ide prema planu.



''Imali smo određene izmjene boraca zbog opravdanih razloga. No, sve ide onako kako smo planirali. Predviđeno je da se dan prije ovog događaja, tačnije 9. augusta, održi konferencija za medije u hotelu Hills od 15:00 sati. Tada će biti i vaganje boraca, a obratit će se izjavama i iznijet će svoja očekivanja od ove manifestacije'', istakao je Sipović.



Emir Alić naglašava kako je organizacija u završnoj fazi.



''Znamo da ljudi u BiH vole borilačke sportove i potrudit ćemo se da svi oni koji dođu gledati borbe - uživaju. Radimo na tome da im pripremimo ugodan ambijent. Ponudili smo i prihvatljivu cijenu ulaznica. Svi borci se maksimalno pripremaju, a svima je cilj isti – da budu najbolji. Međutim, ring je jedino mjerilo. Na kraju će pobjednik dobiti i pojas SF3'', kazao je Alić.



U prodaju je pušteno 1.000 karata. Od toga 150 VIP po cijeni 50 KM sektor A, 150 po cijeni 30 KM u sektoru B, 300 karata po cijeni od 15 KM u sektoru C i 400 u sektoru D po 10 KM. Iste se mogu kupiti na prodajnim mjestima u glavnom gradu BiH kod Tržnice, Skenderiji i hotelu Hills ili online putem stranice www.kupikartu.ba.