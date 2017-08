U hotelu Hills na Ilidži održana je konferencija za medije povodom održavanja manifestacije Sarajevo Fight 3 koja je na programu u četvrtak u istom hotelu u 20:00 sati. Prisutnima su se obratili organizatori, izvršeno je vaganje boraca i žrijebanje.

Haris Sipović, jedan od organizatora, istakao je kako su svi borci stigli spremni u grad na Miljacki."Vjerujem da će biti spektakl. Borcima želim mnogo sreće. Neće biti lako osvojiti pojas, svi će se morati dobro namučiti. U hotelu Hills imamo izvanredne uslove i odlučili smo se da prikažemo događaj na svjetskom nivou. Pobjednik će osvojiti pojas i novčanu nagradu. Atmosferu će uveličati svjetski bokserski prvak Adnan Ćatić koji će na kraju dodijeliti pojas", kazao je Sipović.I Emir Alić, jedan od organizatora, poželio je borcima dobrodošlicu i sreću.Nijaz Mujić, menadžer boraca, naglasio je kako mu je čast da je dio ovog događaja."U turniru osmorice bit će izuzetno jaka konkurencija. Ovo su mladi borci koji puno obećavaju", kazao je MujićNa turniru će učestvovati K1 borci u kategoriji do 72 kilograma, a parovi koji su izvučeni žrijebom su: Selmedin Didić (Švicarska) - Haris Biber (BiH), Bobančo Iioski (Makedonija) - Čedo Pantić (BiH), Novak Radulović (Srbija) - Slavoljub Budeša (BiH) i Levan Guruli (Grčka) - Nerdin Fejzović (BiH). Organizatori su prije žrijeba podijelili borce na one iz BiH i goste.Na Superfightu će se boriti prema K-1 pravilima, a parovi su: Alija Tucak (BiH) - Vladimir Tok (Njemačka), Mesud Selimović (BiH) - Vukašin Obradović (Srbija), Dimitar Gjeorgjiev (Makedonija) - Željan Ješić (Hrvatska) i Bahrudin Mahmić (BiH) - Milan Kubin (Makedonija).Bit će održan i jedan profesionalni bokserski meč između Selme Baltić i Katarine Vištice. Supervizor takmičenja je Salko Zildžić.U prodaju je pušteno 1.000 karata. Od toga 150 VIP po cijeni od 50 KM sektor A, 150 po cijeni 30 KM u sektoru B, 300 karata po cijeni od 15 KM u sektoru C i 400 u sektoru D po 10 KM. Iste se mogu kupiti na prodajnim mjestima u glavnom gradu BiH kod Tržnice, u Skenderiji i hotelu Hills ili online putem stranice www.kupikartu.ba