McGregor o Mayweatheru: Smeta mi što se taj ku*vin sin penzionisao

Foto: AFP

Iako je Conor McGregor priznao poraz od Floyda Mayweathera u njihovom meču prošlog mjeseca, i dalje vjeruje kako je skupio dovoljno iskustva da bi slavio kada bi se njih dvojica susreli još jednom.

"Smeta mi i muči me činjenica da se taj mali ku*vin sin penzionisao. Kada bismo odradili još jedan meč po bokserskim pravilima, uvjeren sam da bih ga pobijedio. Znam to i osjetio sam to po njemu u prvom meču. Morao je mijenjati svoj cijeli pristup. Natjerao sam ga da se bori totalno drugačije od onoga kako se inače borio. U početku nije me uopšte mogao shvatiti, nije razumio ono što radim. Uz lekcije koje sam naučio u tom meču, sigurno bih ga imao da se opet borimo. Ipak, on ima 50-0 i odradio je svoje, nemam ga namjeru prozivati", rekao je McGregor o tom meču.



Međutim, kod McGregora će i dalje postojati nada da će Mayweather sam osjetiti potrebu još se jednom vratiti.



"Nalazimo se u opasnoj igri i neću ga prozivati. Nastavit ću odrađivati svoj posao, borit ću se. Vidjet ćemo kako će on riješiti ovu svotu novaca. Možda opet osjeti potrebu pa ja dobijem poziv i odradimo to još jednom. On je čak rekao kako bi nam iduća borba mogla biti u MMA-u, to nije bila moja nego njegova ideja. Ipak, to je govorio prije nego smo odradili meč. Želi li to i sada, ne mogu znati. Bilo bi super da neko od tih boksera malo dođe u moj svijet", objasnio je McGregor.



Podsjetimo, Mayweather je nakon pobjedu u meču i dolaska do skora 50-0 potvrdio kako je to sigurno bio njegov posljednji meč te da nema nikakve šanse da se vrati iz penzije.