Najskuplji borilački spektakl svih vremena, bokserski meč Floyda Mayweathera i Conora McGregora, bio je velika prevara, tvrdi stanovnik bokserske Kuće slavnih Jim Lampley.

Stručni komentator smatra kako je i više nego očito da je Mayweather pustio McGregoru prve tri runde te da je dozvolio da meč ode do 10. runde čisto zbog navijača."Mayweather nije u penziji. Zašto bi bio? Pa kreirao je najveću prevaru u historiji borilačkih sportova. Pustio je Conoru tri runde kako bi MMA svijet imao o čemu pričati, a onda je meč pustio do 10 runde. Sve je to namještaljka. Vjerujem da postoji još ljudi na ovom svijetu koji će dozvoliti da Floyd zaradi novih 150 miliona ili više", rekao je Lampley za TMZ.Mayweather je prije samo nekoliko dana na svom Instagramu objavio video kako naporno trenira na vreći, što su mnogi protumačili da se sprema novi povratak u ring."Pitaš me bih li se kladio u povratak Mayweathera koji bi mu donio 150 miliona zarade? Kakva je to opklada? Naravno da bi se vratio. Zašto bi inače stavljao videa sebe kako trenira ako mu to nije u planu. Sve je to namještaljka", poručio je Lampley.