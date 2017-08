Američki sprinter Justin Gatlin sinoć je u Londonu na opšte iznenađenje slavio u utrci na 100 metara u konkurenciji slavnog Jamajčanina Usaina Bolta. Iako je njegovu pobjedu pratila salva zvižduka i negodovanja, nakon završetka utrke on je kleknuo na koljeno i poklonio se Boltu.

"Gajim veliko poštovanje prema njemu. Iako sam stariji, velika mi je inspiracija", kazao je 35-godišnjak pokušavajući se oduprijeti "teretu" koji mu je nametnula publika - da je na Svjetskom atletskom prvenstvu upropastio Boltovu oproštajnu utrku Uz negodovanja je proteklo njegovo predstavljanje, svako pojavljivanje na velikom ekranu tokom utrke, a posebno kada se njegovo ime pojavilo na prvom mjestu poretka. Ipak, Gatlin je na to pomalo i navikao, s obzirom na suspenziju zbog dopinga koja je završila 2010. godine i stalno portretiranje kao "lošeg momka koji se utrkuje protiv harizmatičnog Bolta"."Fokusiran sam na ono što je trebalo uraditi", rekao je Gatlin. "Vjerujem da su mi zviždali jer sam postao veliki Boltov rival".Dodao je da mu je najvažnije što ga bodre prijatelji i porodica, ali njegov menadžer Renaldo Nehemiah nije mogao skriti ogorčenje."Boli me sve to. Nisam mu ništa govorio, ali me boli. Poznajem ga i znam da je želio učiniti pravu stvar. Rekao sam mu da je to njegov svijet i da iskoristi priliku najbolje što zna", kazao je menadžer olimpijskog šampiona iz 2004. godine.Istovremeno, Gatlin nije prestajao pričati o Boltu, kojim je oduševljen: "Djelovalo je nestvarno. Usain mi je čestitao i rekao da sam zaslužio pobjedu. To je stiglo od njega lično, a on dobro zna koliko sam se trudio".Na kraju je i sam Bolt poručio koliko cijeni Amerikanca."Naporno je radio da postane najbolji. Jedan je od najboljih takmičara s kojim sam se ikada nadmetao. Znam da će kad god se ja ne pojavim on pobijediti", izjavio je Bolt.