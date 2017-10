Kompanija Sony konačno je proizvela svog robotskog asistenta čiji prototip smo imali priliku vidjeti prošle godine. Xperia Hello odličan je dodatak svakom domu, ali još neko vrijeme moći će ga imati samo Japanci.

Sonyjev kućni asistent ima velike animirane oči i displej od 4,55 inča. Dugoočekivani uređaj pokreće operativni sistem Android, a Xperia Hello može odgovarati na glasovne naredbe, pokrete i razne facijalne ekspresije. Asistent također može fotografisati, odgovoriti na Skype videopozive, provjeriti vrijeme, stanje u saobraćaju, podsjetiti vas na nešto što trebate uraditi ili vam pročitati nove vijesti. S obzirom na to da je trenutno dostupan samo u Japanu, Xperia Hello može primati i odgovarati poruke uz servis Line.



Za razliku od drugih kućnih asistenata, Xperia Hello ima mnogo veću cijenu. Uređaj košta blizu 1.300 dolara. Naprimjer, Amazonov Echo pametni zvučnik košta stotinu dolara.



Xperia Hello se može povezati s drugim kućanskim aparatima, a Sony svoj uređaj zamišlja kao živuću umjetnu inteligenciju koja pomaže ukućanima, daje im razne korisne informacije te smanjuje upotrebu mobitela.



Podsjećamo, Sonyjev kućni asistent prvobitno je imao naziv Xperia Agent, a predstavljen je prošle godine na Sajmu potrošačke elektronike u Berlinu. Japanska kompanija je u međuvremenu promijenila ime uređaju u Xperia Hello.