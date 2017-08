Kompanija Mayfield Robotics je proizvela robota pod nazivom Kuri Vision, koji prati situaciju u kući i pravi neočekivane snimke.

Robot Kuri Vision je visok 60 cm, potpuno je autonoman, otkriva i savladavai prepreke, a kreće se pomoću točkova. On automatski bilježi neočekivane trenutke praveći klipove dužine pet sekundi. Opremljen je sa nekoliko mikrofona koji snimaju i zvuk, a klipove šalje korisniku na smartphone. Korisnik potom bira da li će ih podijeliti na društvenim mrežama ili će ih izbrisati.



Zaposlenici kompanije Mayfield Robotis su testirali robota u svojim domovima te su primijetili da najbolje snimke pravi kada to najmanje očekujete. Robota je moguće potpuno ugasiti, ali i ograničiti njegovo kretanje, tako da u određenim prostorijama ne može snimati.



Impresivno je i to što će robot "učiti" na osnovu izbora koje korisnik pravi. Pomoću svoje HD kamere može identifikovati sve ukućane te razlikovati čovjeka od kućnog ljubimca.



Robot zadržava u svojoj memoriji sve što snimi, a korisnik putem aplikacije Kuri, koja je dostupna za uređaje sa operativnim sistemima iOS i Android, bira najbolje i dijeli ih s drugima. Baterija traje dva sata, a potom se robot sam puni.



Očekuje se da će prodaja robota početi krajem godine , a koštat će 799 dolara.