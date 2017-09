Prototip drona može prepoznati određeni paket u velikom skladištu

Ručno pregledanje paketa u velikom skladištu oduzima mnogo vremena, a i postoji mogućnost greške, no, novi sistem koji su osmislili naučnici s MIT Media Laba bi mogao omogućiti ljudima da njihov posao obavljaju dronovi.

Prototip drona može prepoznavati i katalogizirati pakete dok leti niz hodnike. Naučnici su novi sistem nazvali RFly, a sastoji se od matične ploče i algoritma koji tačno locira svaki paket.



Kako bi razvio novi sistem, tim naučnika predvođen Fadelom Adibom je počeo analizirati granice RFID radiosistema za identifikaciju u skladištima, koji radi zahvaljujući jedinstvenim bežičnim oznakama na svakom paketu. Oznake sadrže elektronski pohranjenu informaciju, koju očitava RFID skener. No, najveći problem ovog sistema je to što radnik mora rukom držati skener blizu paketa kako bi očitao signal, što je dugotrajan i zamoran proces. Često dolazi i do ometanja signala, što rezultira greškama.



Kako bi riješili ove probleme, naučnici su kreirali sistem u kojem dron služi kao relej između oznaka i skenera. Dron pojačava signal oznaka tako da skener može primiti informaciju i sa udaljenosti od 50 metara.



Druga nova karakteristika je algoritam lokalizacije. Dok dron leti, on bilježi odgovor oznaka s različitih lokacija na njegovom putu. Sistem procesuira ta prostorna mjerenja i određuje lokaciju paketa.



Naučnici tvrde da se ovaj sistem može lako integrisati u postojeću RFID infrastrukturu. Mogu se koristiti i lični dronovi za lociranje doma, stvari ili ključeva.