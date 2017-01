Ništa od MWC-a: Galaxy S8 još uvijek neće biti predstavljen

Velika južnokorejska kompanija Samsung Electronics saopćila je u ponedjeljak da novi Galaxy S8 neće biti predstavljen na Mobile World Congressu (MWC).

Direktor tehnološkog sektora kompanije Koh Dong-jin je kazao da "osmica" neće biti predstavljena u Barceloni, odnosno na ovogodišnjem MWC-u.



S obzirom na to da će ovogodišnji MWC biti održan od 27. februara do 2. marta, sve je izvjesnije da će perjanica Samsunga i nasljednica Galaxyja S7 biti predstavljena u drugoj polovini 2017. godine. To predstavlja mali presedan jer je Samsung svoje prethodne uređaje serije S predstavljao upravo u Barceloni.



Samsung Galaxy S8 bit će prvi značajan proizvod južnokorejske kompanije nakon povlačenja Notea 7 zbog problema s baterijom.