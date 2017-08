Mustafa Toroman prvi učesnik iz BiH na Microsoft Ignite konferenciji u Orlandu

Microsoft Ignite konferencija, koja će biti održana od 25. do 29. septembra u Orlandu na Floridi, jedna je od najvećih i najvažnijih konferencija na kojoj se predstavljaju trendovi u tehnologiji i komunikacijama.

Prvi put Bosna i Hercegovina će na ovoj prestižnoj konferenciji imati predstavnika. Mustafa Toroman, sistem inženjer u kompaniji Authority Partners, predavat će na temu "Upotreba virtuelnih mreža (VNets) u Microsoft Azure".



"Na konferenciji ću govoriti na temu upotrebe virtuelnih mreža (VNets) u Microsoft Azure, kao osnove za Infrastructure as a Service, te na koji način iskoristiti Microsoft Azure kao hybrid cloud, u kojem kombinujete vašu lokalnu i cloud infrastrukturu" izjavio je Toroman.



Organizatori konferencije najavljuju da će najbolji i najbistriji umovi učestvovati na jednom mjestu i razgovarati o infrastrukturi u cloudu, menadžmentu, produktivnosti, big data i internetu, komunikacijama, mobilnosti i još mnogim zanimljivostima iz ove industrije. Poruka koju šalju jeste da se pripremimo na sve ono što nas već danas očekuje i kakve nas to inovacije očekuju u budućnosti.



"Nadam da će moje predavanje biti dobro prihvaćeno, te da ću imati priliku i ja naučiti nešto novo i upoznati neke od najvećih IT stručnjaka iz regije i svijeta. Učešće na Microsoft Ignite konferenciji će zasigurno otvoriti neka nova poznanstva i prilike, kako meni tako i kompaniji", dodao je Toroman.



Bosna i Hercegovina treba biti ponosna što ima stručnjake poput Toromana, koji će na ovoj konferenciji stajati rame uz rame sa učesnicima iz cijelog svijeta, te još jednom potvrditi da i naša zemlja ima potencijal i znanje u oblasti tehnologije i komunikacija.