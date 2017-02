Konzola Nintendo Switch se neće prodavati sa web browserom

Konzola Nintendo Switch neće imati web browser kada se pojavi na tržištu u martu.

"Svi napori su usmjereni na to d aSwitch bude nevjerovatna platforma za video igre, pa zbog toga neće imati web browser, barem zasad", izjavio je predsjednik i direktor Nintenda Tatsumi Kimishima.



To i nije iznenađenje jer je Nintendo dao slično objašnjenje zašto Switch neće imati aplikacije za video streaming. No, web browser je više povezan s igranjem video igrara od Netflixa, jer bi mogao biti potreban igračima za spajanje na javnu Wi-Fi mrežu.



Nintendo je dizajnirao web browser za konzolu Wii U, koji se mogao koristiti tokom igranja igre.