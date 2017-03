Izumitelj World Wide Weba: Utjecaj lažnih vijesti na internetu je zabrinjavajući

Foto: EPA

Izumitelj World Wide Weba Tim Berners-Lee, izjavio je da je utjecaj lažnih vijesti na internetuzabrinjavajući te je predstavio planove za borbu protiv neetičnog političkog marketinga, prenosi Independent.

Britanski naučnik je tačno 28 godina nakon njegovog izuma, rekao da su nove tehnologije postale alarmantne.



U otvorenom pismu, 61-godišnjak je rekao da je zloupotrebe podataka stvorila zastrašujući učinak na slobodu govora i upozorio na slijepe tačke na internetu, koje, prema njegovim riječima, "kvare" demokracije.



Glavni problem, kako je napisao, je što većina ljudi pronalazi "šačicu" svojih vijesti i informacije putem društvenih mreža i sličnih tražilica, koje su plaćene svaki put kada neko klikne na link.



"Krajnji rezultat je što nam onda ti linkovi prikazuju sadržaj koji, ako kliknemo morati platiti. Nekada to bude i dezinformacija ili lažna vijest, što je iznenađujuće i šokantno“,rekao je on.



Prema njegovim riječima, to stvara zastrašujući pritisak na slobodu govora i zaustavlja web kao prostor za istraživanje važnih tema, kao što su zdravstveni problemi, seksualnost ili religija.



Tim Berners-Lee je također kritizirao političare kako birače koriste kao "sofisticirane algoritme". Pozvao je ljude širom svijeta, kao i predstavnike Googlea i Facebooka da povećaju svoje napore u borbi protiv lažnih vijesti.