Facebook uvodi prodaju i kupovinu automobila preko platforme Marketplace

Foto: Facebook

Nakon što je Facebook prošle godine pokrenuo platformu za kupoprodaju Marketplace, sada je ostvario partnerstvo s brojnim stranicama za kupovinu i prodaju automobila, kako bi korisnicima omogućio i razmjenu motornih vozila na mreži.

Facebook je vidio veliku priliku u omogućavanju prodaje i kupovine automobila koje korisnici na Marketplaceu mogu pretraživati prema modelu, starosti, cijeni... Kupoprodaja motornih vozila preko Facebooka bit će u potpunosti pouzdana s obzirom na to da mreža ima stroge propise za sve prodavače, ali i odličnu podršku za kupce.



Marketplace uskoro će dodati još polja za pretraživanje automobila kao što su isporuka ili tip vozila. Za one koji žele direktno komunicirati s prodavačima ili kupcima, Facebook podržava tekstualnu komunikaciju preko Messengera. Novi inventar i nove karakteristike Marketplacea bit će aktivne tokom narednih nekoliko sedmica.



Facebook je na ovaj način još jednom pokazao kako želi postati direktni konkurent lokalnim platformama za internet trgovinu. U dosadašnjoj ponudi platforme Marketplace korisnici su mogli pronaći raznu robu od odjeće, kućanskih aparata, elektronike, do raznih predmeta za domaćinstvo... Prodaja droge, životinja, seksualnih usluga, oružja i niza drugih predmeta koji krše pravila zabranjena je na Marketplaceu.



Kao i sa svim drugim predmetima, Marketplace će korisnicima prikazivati fotografije automobila koji su na prodaji prema geografskoj blizini. Korisnici također mogu podesiti svoju lokaciju i tražiti automobile ili druge predmete koje žele kupiti.