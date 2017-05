Doslovno neuništiva: Nokia 3310 dobila kućište od titanija

Talijanski luksuzni brend Caviar, koji se bavi proizvodnjom luksuznih smartphonea napravljenih od skupocjenih materijala, predstavio je novu redizajniranu Nokiju 3310 s kućištem od titanija za koje tvrdi da je najčvršće na svijetu.

Caviar je počeo primati narudžbe za ekskluzivne modele nove Nokije 3310, čiji je prvi model postao hit 2000. godine, a bila je poznata po svojoj "neuništivosti" i dugotrajnoj bateriji."Veliki, teži i moćni mobitel s tipkovnicom i ekskluzivnim kućištem od titanija je naizdržljiviji na svijetu", navodi se na zvaničnoj internet-stranici Caviara.Titanij je veoma čvrst i koristi se na raznim poljima, od proizvodnje aviona do medicine. Iz Caviara su poručili da ovim modelom odaju počast "neuništivosti mobitela"."Nokijini mobiteli nisu samo trend, nego i svjestan odabir određenih ljudi koji se ne žele utrkivati s tehnologijom. Oni trebaju pouzdan mobitel kako bi mogli obavljati pozive, a ne fotografisani hranu", dodaje se u saopćenju.Kompanija je predstavila tri modela, a njihova cijena se kreće od 2.100 do 2.590 dolara. Prodaja počinje u junu.Nokia je predstavila svoj novi model 3310 u februaru, 17 godina nakon prvog modela te je navela da je to "nagrada vjernim kupcima".Novi uređaj omogućava 22 sata razgovora s jednim punjenjem baterije, kao i mjesec dana rada u standby modu. Međutim, internet mogućnosti su ograničene, a posjeduje kameru od samo 2 megapiksela. Cijena je 49 eura.Caviar je ranije proizvodio specijalne verzije skupocjenih smartphonea s likovima državnika poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.