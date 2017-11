Direktor Applea: iPhone X košta koliko jedna bolja kafa dnevno

Direktor Applea Tim Cook pokušao je da odbrani visoku cijenu novog uređaja njegove kompanije, iPhonea X, poredeći ga sa cijenom skupocjene kafe.

Novi iPhone u SAD-u košta najmanje 999 dolara, zavisno od verzije, dok u BiH on uglavnom košta od 2.200 do 2.600 KM . Ipak, direktor Applea smatra da cijena nije previsoka."Mislim da je važno napomenuti kako veliki broj ljudi plaća svoje uređaje na mjesečnoj bazi (u ratama uz ugovor, op.a.). Ukoliko gledamo isključivo američke provajdere telekomunikacijskih usluga, iPhone X može koštati samo 33 dolara mjesečno. Ukoliko razmislite o tome, radi se o cijeni nekoliko sedmičnih kafa. To je zapravo cijena jedne kafe dnevno u boljim restoranima", rekao je Cook.On je dodao kako je sama cijena iPhonea X odgovarajuća njegovoj kvaliteti i usluzi koje Apple pruža mušterijama."Ne pokušavamo naplatiti uređaj s najvišom mogućom cijenom. Pokušavamo naplatiti ono što omogućavamo", rekao je Cook.