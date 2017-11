iPhone X u bh. oglasima košta od 2.200 do 4.000 KM, u ovlaštene prodavnice dolazi krajem mjeseca

Foto: EPA-EFE

iPhone X u petak se našao na policama svjetskih Apple prodavnica, a u isto vrijeme ovaj dugo očekivani uređaj visoke klase našao se i u online ponudi kod bh. preprodavača.

Naime, na domaćim internet oglasnicima kao što je OLX.ba, iPhone X se od jučer može naći u prodaji po cijenama koje variraju do nevjerovatnih 4.000 KM. Najveći broj ponuda na online oglasima kreće se ipak od 2.200 do 2.600 konvertibilnih maraka.



Cijena ovog smartphonea u Evropi se kreće od 1.100 do 1.200 eura, zavisno od države. Cijena u Hrvatskoj se kreće oko 1.300 eura, pa se s toga zvanična cijena u Bosni i Hercegovini, iako nije poznata, može očekivati u sličnom okviru.



Kada je u pitanju početak zvanične prodaje u ovlaštenim prodavnicama Appleovih proizvoda u BiH, dolazak uređaja na police očekuje se krajem mjeseca.



Podsjećamo, iPhone X je najnovija inačica Appleove najpozantije linije uređaja koja je predstavljena još u septembru. Spartphone od stakla i nehrđajućeg čelika nudi edge-to-edge OLED displej, otključavanje kroz prepoznavanje lica, kamere od 12-megapiksela i otvorom blende od f1.8 na običnoj i 2.4 na telephoto senzoru.