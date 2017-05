Apple bi u junu mogao predstaviti novi MacBook, MacBook Air i Pro

Kompanija Apple bi u junu mogla osvježiti svoju ponudu laptopa, piše Bloomberg.

Apple će navodno tokom svoje godišnje WWDC konferencije predstaviti nove verzije MacBooka, MacBooka Air i MacBooka Pro. Ovo nisu zvanične informacije, a neki sumnjaju u njih jer Apple nema običaj predstavljati nove uređaje na konferenciji.



Jedno je sigurno, novi MacBook Pro će dobiti brži Kaby Lake procesor koji možda neće donijeti drastičnu razliku u performansama, ali će ozvaničiti "brak" između najboljeg Appleovog laptopa i Intelovih najnovijih procestora. Aktuelni modeli MacBooka Pro imaju prethodnu generaciju SkyLake procesora.



Apple će također povećati maksimalni RAM sa 16 na 32 GB, što će biti veoma korisno profesionalcima.



MacBook Air je posljednji put unaprijeđen 2015. godine te košta 999 dolara, ali je hardver zastario. Međutim, ako Apple predstavi novi model, on bi mogao biti pun pogodak i postati best buy izbor u kompanijinoj ponudi. Neki izvještaji govore da kompanija samo "razmišlja" o novom modelu, jer je prodaja aktuelnog zasad zadovoljavajuća.



MacBook od 12 inča je star godinu dana, a u izvještaju se ne navodi ništa osim da će dobiti Intelov brži procesor. No, čak i to će napraviti veliku razliku, jer je njegova najslabija karika trenutno Intelov Core m3 procesor, koji mnogima nije dovoljan. Svako poboljšanje bi bilo dobrodošlo, ali ako MacBook dobije jedan od Intelovih novih Kaby Lake procesora, tada bi Appleov najmanji laptop bio dobar izbor i za neke profesionalce.