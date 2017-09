Teleskop u SAD-u detektovao radio signal iz udaljene galaksije

Teleskop Green Bank (Foto: EPA)

Astronomi su u potrazi za signalima vanzemaljskih civilizacija naišli na 15 snažnih signala koje opisuju kao uzastopne radio pulseve. Njih je detektovao teleskop Green Bank u Zapadnoj Virginiji.

Signali dolaze iz pravca galaksije koja je udaljena oko tri milijarde svjetlosnih godina od Zemlje, a izvot signala u ovom trenutku ne može biti poznat, piše The Guardian.



Pojedini naučnici smatraju kako je riječ o "oglašavanju" crnih rupa ili rotirajućih neutronskih zvijezda sa izrazito jakim magnetnim poljem. Naravno, spekulacije sežu i u domen signala koji potiču sa vanzemaljskih međuzvjezdanih brodova.



Signali su "uhvaćeni" zahvaljujući projektu Breakthrough Listen vrijednom 100 miliona dolara, a koji za cilj ima pronalazak vanzemaljskog života. Pokretači projekta su profesor Stephen Hawking i ruski milijarder Jurij Milner.



Do sada je detektovano dvadesetak sličnih radio signala okarakterisanih kao eksplozivni. Traju izuzetno kratko, tek nekoliko milisekundi, pa radioteleskopi imaju poteškoće u traganju, posebno jer mogu posmatrati samo mali dio neba.



Izvor sa kojeg je detektovan posljednji radio signal otkriven je 2012. godine i imenovan je kao FRB 121102. 15 posljednjih signala je znatno jače nego prethodno registrovani, ali naučnici zasad ne znaju šta bi to moglo značiti.