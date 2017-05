NASA odgodila prvo lansiranje rakete SLS do 2019.

Američka svemirska agencija NASA odgodila je do 2019. prvo lansiranje nove rakete SLS koja bi trebala u lunarnu orbitu postaviti kapsulu Orion.

Američka svemirska agencija NASA odgodila je do 2019. prvo lansiranje nove rakete SLS koja bi trebala u lunarnu orbitu postaviti kapsulu Orion.

Prvo lansiranje Space Launch Systema (SLS) NASA je planirala za novembar 2018., no planovi su prolongirani zbog tehničkih problema u razvoju SLS-a i Oriona, kao i zbog materijalne štete koju je tornado nanio tvornici raketa u New Orleansu.



Zbog te odgode drugi let rakete može se očekivati tek nakon 2021. godine, rekao je dužnosnik NASA-e William Gerstenmeier.



Lansiranje SLS-a je dio dugoročnog NASA-inog programa kojim bi se u konačnici tom raketom trebala na Mars poslati letjelica s ljudskom posadom. Planirani proračun za taj program do 30. septembra 2018. iznosi 23 milijarde dolara, objavila je NASA.



"Mi zapravo stvaramo sustav. To je puno, puno više od samo jednog leta", rekao je Gerstenmeier.



Prva verzija rakete trebala bi imati sposobnost podizanja u Zemljinu orbitu tereta od oko 77 tona, a u kasnijim verzijama očekuje se da će SLS moći u orbitu ponijeti i dvostruko više tereta.