Arheološka prospekcija lokaliteta prahistorijskog naselja Butmir pokazala je da je butmirska kultura preživjela i da se ovdje nalaze ne samo tragovi neolitske kulture, po kojoj je Butmir poznat, već i kulture bronzanog, željeznog i antičkog doba, kao i osmanskog perioda i srednjeg vijeka.