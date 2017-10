Asteroid veličine kuće proletio pored Zemlje

Foto: NASA

Asteroid veličine kuće prošao je pored Zemlje na udaljenosti od 42.000 km, odnosno iznad komunikacijskih satelita. Ranije je saopćeno da nema opasnosti od udara te da će prelet biti prilika za testiranje sistema za upozorenje na asteroide.

Naučnici su kazali da je asteroid prošao pored Zemlje prijepodne te da je nadletio nebo iznad Antarktika.



Iako to zvuči daleko, to je u planetarnim uslovima kratka udaljenost i otprilike je jednaka osmini udaljenosti između Zemlje i Mjeseca.



"Veoma je blizu. Najudaljeniji sateliti su udaljeni 36.000 kilometara, to je zaista bilo gusto", kazao je Rolf Densing iz Evropskog svemirskog centra.



Asteroid nazvan 2012 TC4 je prvi put primijećen prije pet godina. Prema procjenama, njegova veličina iznosi između 15 i 30 metara. Iako je relativno mali, asteroidi ove veličine se smatraju opasnim u slučaju udara.