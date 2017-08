Svega nas dvije sedmice dijele od trećeg uzastopnog dolaska najboljih svjetskih skakača i skakačica u Mostar, gdje će 15. i 16. septembra na Starom mostu uživo demonstrirati svoje nevjerovatno umijeće. U međuvremenu, Bosanci i Hercegovci dokazuju da su uvjerljivo najbolji na svijetu u virtuelnim skokovima.

Svega nas dvije sedmice dijele od trećeg uzastopnog dolaska najboljih svjetskih skakača i skakačica u Mostar, gdje će 15. i 16. septembra na Starom mostu uživo demonstrirati svoje nevjerovatno umijeće. U međuvremenu, Bosanci i Hercegovci dokazuju da su uvjerljivo najbolji na svijetu u virtuelnim skokovima.

Na web stranici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva dostupna je cliff diving igrica u kojoj igrači mogu birati lokaciju, skakača s kojim će izvesti skok te svoj rezultat upisati u tabelu. Igrači iz BiH automatski učestvuju u specijalnom takmičenju, koje je otvoreno do podne u nedjelju 10. septembra.Dok se svjetska cliff diving elita na platformama visokim 27 metara bori za trofej prvenstva, najboljim bh. virtuelnim skakačima pripast će primamljive nagrade vezane za takmičenje u Mostaru.Glavna nagrada je potpuni doživljaj Red Bull Cliff Divinga u Mostaru za dvije osobe, što uključuje hotelski smještaj na finalni dan takmičenja (16.9.), posebne propusnice za brojne zone, upoznavanje skakača, pravo da se popnu na skakaonicu na Starom mostu te ulazak na after party.Drugo i treće mjesto također donose sve navedeno izuzev hotelskog smještaja, dok će plasiranima od 4. do 10. mjesta na adresu biti isporučena mjesečno potrebna doza krila u vidu Red Bulla. U virtuelnim skokovima se okušao i naš Frenkie koji ima cilj da se upiše na listu najboljih 10 u BiH. Ostaje da se vidi da li će do 10.9.2017. godine do kada traje nagradna igra i Frenkijevo ime da se nađe među deset najboljih bh. virtuelnih skakača.Virtuelno takmičenje je pobudilo interesovanje velikog broja ljubitelja skokova u našoj zemlji, što se jasno da vidjeti iz rezultata na globalnoj tabeli. Naime, od deset prvoplasiranih igrača ove igrice u svijetu - prvih osam trenutno je iz BiH!Red Bull Cliff Diving Svjetsko prvenstvo ovog vikenda je u Texasu, a u našu zemlju stiže za dvije sedmice, kada će najvještiji bh. virtuelni skakači imati priliku da upoznaju najbolje stvarne cliff divere na svijetu.