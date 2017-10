Otkako je New York Times objavio šokantni izvještaj o djelima Harveyja Weinsteina, 32 glumice dosad su optužile ovog holivudskog producenta za silovanje, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje.

Otkako je New York Times objavio šokantni izvještaj o djelima Harveyja Weinsteina, 32 glumice dosad su optužile ovog holivudskog producenta za silovanje, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje.

Većina njih ispričale su kako ih je Weinstein pozivao u sobu, tražio da mu šalju gole fotografije te svaku priliku koristio da ih dira i seksualno uznemirava. Producent je najviše zlostavljao mlade glumice na početku njihovih karijera, a brojne su podijelile svoje priče sa svjetskim medijima.



Glumica Rose McGowan prošle godine je na Twitteru objavila kako ju je Weinstein silovao.



"Zamislite njegovu veličinu i monstruoznu facu iznad vas. U jednoj sekundi vaš život više nije vaš. Ukradeni ste", rekla je McGowan.



Britanska glumica Sophie Dix imala je 22 godine kada ju je Weinstein pozvao u njegovu hotelsku sobu kako bi pregledali neke scene filma na kojem su zajedno radili.



"Dok sam stigla tamo, shvatila sam kako sam napravila veliku grešku. Pokazivao mi je njegova velika leđa što mi je bilo odvratno. Zatim je pokušao da me skine i spusti na pod, a ja sam samo vrištala da prestane. Međutim, bio je jako nasilan. Ustao je i skinuo pantalone i krenuo leći na mene. Nekako sam skupila snage, rekla sebi kako sam jaka, pobjegla u kupatilo i zaključala se. Ostala sam tamo neko vrijeme i kada se stišao, krenula sam izaći, ali sam ga zatekla kako masturbira na podu. Ponovo sam se brzo zaključala i uspjela sam istrčati dan poslije kada su sobarice čistile sobu", ispričala je Dix.



Francuska glumica Florence Darel rekla je za Le Parisien kako je Weinstein seksualno uznemiravao tokom snimanja filma "Fausto" 1993. godine.



"Rekao mi je kako sam atraktivna te da želi biti u vezi sa mnom. Odgovorila sam mu kako sam jako zaljubljena u svog tadašnjeg momka, a on je dodao kako želi da mu budem ljubavnica nekoliko dana u godini kako bismo mogli nastaviti zajedničku saradnju u Americi", kazala je Darel.



Glumica iz Miramaxovog filma "Boys and Girls", Claire Forlani, nekoliko puta je bježala od Weinsteina.



"Pričao mi je s koliko je glumica spavao te šta je uradio za njih", rekla je Forlani.



Kate Beckinsale bila je žrtva seksualnog uznemiravanja holivudskog producenta kad je imala samo 17 godina. Manekenka i glumica Cara Delavigne još jedna je na listi onih koje je Weinstein pozvao u hotelski apartman.



"U sobi je bila još jedna djevojka. Tražio je da se poljubimo za njega, a ona je počela pratiti njegove upute. Odmah sam ustala i rekla da moram ići. Pokušao me poljubiti na izlazu, ali sam se uspjela izvući", ispričala je Delavigne.



Francuska glumica Lea Seydoux također je uspjela pobjeći kada je Weinsten nasrnuo na nju u hotelu gdje ju je pozvao na poslovni razgovor.



Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow nedavno su ispričale za New York Times kako su nekoliko puta bile žrtve seksualnog uznemiravanja Weinsteina. Pored njih, producent je zlostavljao i Ashley Judd, Ambru Battilanu, Heather Graham, Tomi-Ann Roberts, Rosannu Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche, Dawn Dunning, Emily Nestor, Lauru Madden, Zeldu Perkins, Luciu Evans, Asiu Argento, Miru Sorvino, Emmu de Caunes, Jessicu Barth, Lauren Sivan, Romolu Garai, Louisette Geiss, Sarah Ann Masse, Lizu Campbell, Zoe Brock te Louise Godbold.



Više od 16 bivših Weinsteinovih zaposlenica također su rekle kako su bile svjedokinje njegovih uznemiravanja. Nakon svih optužbi, producent je priznao šta je radio, ali je rekao kako je to u 60-ima i 70-ima bilo normalno.