Kada su veze u pitanju činjenica je da slavne ličnosti najbolji uzor. Ipak ima i onih koji dokazuju da svako pravilo ima izuzetak te da je prava ljubav ostvariva i kada ste u stalnom fokusu medija.

Barbra Streisand i James Brolin u braku su 19 godina. Barbara je imala više od 50 godina kada je upoznala Jamesa, a vjeruje da su dobrota i iskrenost stubovi sretnog braka.



Da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena najbolje ilustrira veza Baracka i Michelle Obame koji su u braku 25 godina. Michelle smatra da je brak poput punog radnog vremena te da je najbitnije da se parovi zajedno smiju, zabavljaju i da nikad ne idu u krevet ljudi.



Meryl Streep i Don Gummer u braku su 39 godina, a slavna glumica vjeruje da je najvažnija stvar u braku razgovor s partnerom i diskusija o svim, pa i onim najmanjim problemima.



Gumac i producent Colin Firth već dvije decenije je u baku s Liviom Giuggiolli. Upitan da podijeli s drugima tajnu dugog i sretnog braka, rekao je da je brak poput duge staze za trčanje koju ne možete napustiti. U skladu s tim, Colin i Livia trude se provesti što više vremena zajedno i prilagoditi svoje rasporede jedno drugom.



Gisele Bündchen and Tom Brady u braku su osam godina i imaju klasičnu priču - svjetski poznata manekenka i uspješni sportista. Par ima dvoje djece i iza njih je dosta teških perioda, a Gisele smatra da joj je najvažnija suprugova podrška.



Osam godina su u braku zvijezde filma "Step Up" - Channing Tatum i Jenna Dewan. Upoznali su se na snimanju i od tada su nerazdvojni, a kažu da je tajna njihovog sretnog braka u istinskom pokazivanju osjećanja.



Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith u braku su 16 godina, a smatraju da je ključ uspjeha veze poštovanje i prihvatanje partnera.



Glumac Matt Damon je već 12 godina u braku s Lucianom Barroso koja je u periodu kada su se upoznali i zabavljali radila kao konobarica. Damon kaže da je sretan jer je njegovoj supruzi porodica uvijek na prvom mjestu.



Kada je biznismen Rande Gerber upoznao je Cindy Crawford njena karijera još uvijek nije bila na vrhuncu. Bili su kratko u vezi, a nakon raskida su se nastavili družiti. Cindy je u međuvremenu bila u braku s Richardom Gereom, a nakon razvoda su ona i Rande shvatili da trebaju biti zajedno.



"Počeli smo kao prijatelji i najvažnije je to što znam da ćemo uvijek, bez obzira na sve, biti prijatelji", rekla je Cindy koja je 19 godina u braku s Randeom.



John Travolta i Kelly Preston u braku su 26 godina. Kada su 2009. godine izgubili 16-godišnjeg sina izgledalo je kao da je njihov brak završen. No, John i Kelly pronašli su način da prebrode taj strašni gubitak i spase porodicu. Travolta je jednom prilikom rekao kako im u braku pomaže izrada popisa onoga što ih muči ili onoga o čemu moraju smireno razgovarati.



Glumac Kevin Costner je 13 godina u braku s Christine Baumgartner, a smattra da je u braku neophodno znati kada reći 'izvini'.



Cate Blanchett i Andrew Upton zajedno su dvije decenije, a slični interesi i svjetonazori tajna su uspješnosti njihovog braka. Oni također nemaju tajni jedno pred drugim, a zanimljivo je da imaju zajedničku email adresu.



Bono i Alison Hewson upoznali su se kao tinejdžeri, a u braku su 35 godina. Slavni pjevač je siguran da je porodičnom odnosu neophodno strogo upravljanje, a tvrdi da to njegovoj supruzi odlično ide.



Nicole Kidman upoznala je Keitha Urbana u periodu kada se razvela od Tom Cruisea. Tvrdi da je odmah znala da s njim želi provesti život.



"Prošlo je jedanaest godina, ali meni se još uvijek čini da si moja djevojka", napisao je nedavno Keith Urban.