Iako je popularna američka pjevačica Miley Cyrus nedavno izjavila kako je najveća greška u njenoj karijeri videospot za pjesmu "Wrecking Ball" u kojem se njiše gola na velikoj kugli, bivša Disneyjeva zvijezda ponovo se skinula gola za naslovnicu nove knjige poznatog fotografa Davida LaChapellea.

Foto: David LaChapelle

U knjizi naziva "Lost And Found" bit će objavljene dosad neviđene fotografije koje je zabilježio ovaj fotograf u svojoj 30-godišnjoj karijeri. Pored fotografija njegovih zanimljivih putovanja, u knjizi će biti prikazani i portreti Amy Winehouse, Michaela Jacksona, Lady Gage i Tupaca.David je za naslovnicu knjige fotografisao Miley u zatvorskoj ćeliji. Na jednoj fotografiji ona gola kleči na podu, okrenuta prema prozorima kroz koje probijaju sunčeve zrake. Na alternativnoj naslovnici, Miley je pomoću Photoshopa "pretvorena" u šarenu vilu u istoj zatvorskoj ćeliji, a njeni intimni dijelovi tijela su prekriveni roze kristalima.Podsjećamo, Miley je nedavno objavila novi singl "Younger Now" kojim je poručila fanovima kako se promijenila. Pjesma "Younger Now" već nekoliko sedmica drži tron na muzičkoj listi Billboard 200. Nakon novog singla, fanovi očekuju i pjevačicin šesti album koji će biti objavljen 29. septembra.