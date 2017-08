Devetnaestogodišnja Kylie Jenner sada ima svoj reality show "Life With Kylie", a u premijernim epizodama priznala je da ne zna šta znači imati normalan život.

"Kada odrasteš pred kamerama, ljudi misle da te poznaju. Nisam odabrala ovakav život, ali neću ga se odreći. Ne sviđa mi se toliko pažnje koja je usmjerena na mene, ali znam da potenciram sve to svojim ponašanjem i stavljanjem fotografija na društvene mreže", rekla je u prvoj epizodi emisije u kojoj je snimila razgovor s terapeutkinjom.Njena emisija snažno se oslanja na društvene mreže, najviše Snapchat i Instagram koji su postali njen primarni način komunikacije.Inače, Kylie je postala dio emisije "Keeping Up With the Kardashians" kada je imala devet godina, što znači da je skoro polovinu života provela ispred kamera. U novoj emisiji rekla je i kako je sastavila listu želja koje nikada u životu nije ostvarila. S obzirom na to da se školovala kod kuće, nije nikada imala matursku večer, što je jedna od njenih neostvarenih želja. Zbog svog načina života Kylie se ne može poistovjetiti s drugim ljudima i zato se, kaže, nekada osjeća kao da ne pripada nigdje."Teško je raditi normalne stvari kada svi znaju ko si", rekla je Kylie.