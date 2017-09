Kate Winslet ne zna koliko ima kilograma, nije se vagala više od 12 godina

Foto: EPA-EFE

Holivudska glumica Kate Winslet rekla je kako se nije vagala više od 12 godina, a nekoliko stručnjaka za fitness savjetuju svima da, kao i Kate, izbjegavaju provjeravanje kilograma te da se fokusiraju na tjelovježbu.

"Bilo mi je veoma teško. Ne znam koliko imam kilograma, nisam se vagala više od 12 godina", rekla je Kate referišući na scenu iz novog filma "The Mountain Between Us" u kojoj je glumac Idris Elba izvlači iz potoka.



Mnogi fitness stručnjaci iskoristili su ovu izjavu kako bi savjetovali svima da povećaju svoju fizičku aktivnost umjesto da pokušavaju izgubiti kilograme i da stalno provjeravaju njihov broj. Smatraju da, ako se želi postići zdravlje, mora se raditi na povećanju mišićne mase i smanjenju masnih naslaga, čime će se i tijelo smanjiti, ali neće nužno biti lakše.



Oni vjeruju da, umjesto fokusiranja na broj kilograma, treba raditi na boljoj tjelovježbi, što, kako se čini, praktikuje i Kate Winslet.



"Fokusirajte se na izgradnju mišića i povećanje težine što je, u kombinaciji s dijetom koja se temelji na smanjenom unosu ugljikohidrata te povećanom unosu proteina i zdravih masti, odlično za gubitak tjelesnih masti", rekao je fitness trener Gav Gilibrand.