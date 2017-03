Pjevač Justin Bieber postao je žrtva svoje slave još otkako je kao 14-godišnjak snimao prve obrade pjesama Justina Timberlakea. Devet godina kasnije, njegova tolerancija prema fanovima postala je ravna nuli.

Pjevač je za vikend, u okviru turneje "Purpose", održao koncert i u Melbourneu u Australiji. Kao i obično, hiljade zaluđenih fanova trčali su za Bieberom ne bi li uspjeti napraviti selfie. Brojni fanovi su ga dočekali ispred hotela Crown Casino u kojem je bio smješten, što je pjevača posebno iznerviralo.



"Pogledajte koliki vam je nivo poštovanja. Pogledaj se. Muka mi je od tebe", govorio je Bieber obožavateljki koja je trčala sa njim.



Kako prenosi Mashable, riječ je o obožavateljki Sebah Helal koja nije mogla izdržati da ga ne upozna.



"Trčala sam da ga zamolim za fotografiju, a on je rekao da mu narušavam privatnost", rekla je Helal.



Njena majka Houda Bennaoui je dodala da je Helal nakon koncerta isplakala "more suza".



"Umirala je za tim da ga upozna, a on je tako ponizio", kazala je Bennaoui.