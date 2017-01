Završena je peta Merlinka, a dok se čeka sljedeća zakazana za januar 2018. godine, sumiraju se utisci i doživljaji.

"Shvatamo da je Merlinka postala veoma važan događaj za LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini. Merlinku je ove godine posjetilo preko 500 ljudi. Došli/e su one/i koje/i žele biti slobodne/i, one/i koji žele dati svoju podršku zajednici, i sve/i dobronamjernice/i kojima ljubav znači ljubav, bez obzira u kojem obliku dolazi“, rečeno je iz organizacije.



U toku Merlinke, razgovarano je sa LGBTI osobama o tomešta im znači Merlinka.



Jedna od njih je Belma Kobilj, koja je, nakon što je upitana kako da je potpišemo, odgovorila: “Imenom i prezimenom, da budem vidljiva!”



“Merlinka predstavlja mnogo više od festivala queer filma, to je i festival slobode queer osoba, tokom kojeg možemo odbaciti naše probleme i strahove, skinuti svoje maske i biti ono što jesmo. To je događaj na kojem se osjećam sigurno, okružena sa toliko ljubavi i podrške, događaj ispunjen takvom vrstom pozitivne energije koja ostaje sa mnom i dugo nakon završetka festivala. Živimo u društvu u kojem smo često nepriznati i nevidljivi, te je jako bitno stvoriti siguran prostor u kojem možemo postojati, družiti se, i slaviti svoje postojanje, te poslati poruku javnosti – tu smo i queer smo”, dodala je Belma.



Osim druženja, Merlinka je prilika za upoznavanje drugih LGBTI osoba i aktivistkinja/a iz Bosne i Hercegovine. To je prilika za razmjenu iskustava i prikupljanje snaga za nove/stare borbe.



"Trudim se doći svake godine jer Merlinka nije samo festival gdje dođeš i pogledaš film, vidiš nekoliko fotografija i to je to. Merlinka ima puno veće značenje i na neki način se stvara siguran prostor za sve nas koji/e dođemo, jer barem na dva dana možemo biti ono što jesmo i zaboraviti u kakvom netolerantnom društvu živimo", rekla je Marijana iz Mostara.