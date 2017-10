Četvrta kvalifikacijska emisija najgledanijeg show programa u regiji sutra od 20 sati na OBN-u, donosi savršenu zabavu u vaše domove. Ponovno će maksimalno 10 kandidata naći svoje mjesto u drugom krugu, a žiri je sve iznenadio šokantnim izjavama.

Četvrta kvalifikacijska emisija najgledanijeg show programa u regiji sutra od 20 sati na OBN-u, donosi savršenu zabavu u vaše domove. Ponovno će maksimalno 10 kandidata naći svoje mjesto u drugom krugu, a žiri je sve iznenadio šokantnim izjavama.

Kandidati u prvom krugu nisu do sada oduševili eksperte „u bijelim stolicama“. Iako je svaki početak takav, čini se kako su Marija, Jelena, Aca, Viki, Bosanac i Ana znatno podigli svoje kriterije. Kritiku će doživjeti čak i Voja zbog svog stajlinga, ali nakon tog kratkog uvoda sve je bilo spremno za podizanje zidova, slanje lifta po kandidate i uživanje u interpretacijama.



Marija je nezadovoljna što je produkcijski žiri kandidatkinji koja nije znala pjevati spustio zid, pa je Aca Lukas ostavio taster zbog izgleda. Nakon toga je rekla rečenicu koja će dobro odjeknuti u javnosti: "Zato nam i jeste estrada puna prostitutki koje lijepo izgledaju i pjevaju!" Lukasa to nije pokolebalo te je i dalje nastavljao borbu sa svima. To se protegnulo i na ostatak emisije, te je u jednom trenutku Jelenu Karleušu nazvao "godpođa parametar".



Jelena je pak u komentiranju jednog kandidata odlučila glumiti drvosječu kako bi opisala njegovo pjevanje. Sve u svemu bilo je više nego zanimljivo i dinamično. Bit će zanimljivo vidjeti tko se ipak strogom žiriju dopao na kraju.



Voditelji programa su simpatični Voja Nedeljković i neodoljiva Sanja Kužet koji vas čekaju u subotu u standardnom terminu od 20 sati samo na OBN-u.