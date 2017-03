Mark Knight, poznati londonski house producent, jedan od najpoznatijih DJ-eva koji je sarađivao s mnogim poznatim imenima pop, rock i elektronske muzike, te osnivač uglednog labela Toolroom Record nastupa u sarajevskom Domu mladih Skenderija u petak 3 marta.

Mark Knight, poznati londonski house producent, jedan od najpoznatijih DJ-eva koji je sarađivao s mnogim poznatim imenima pop, rock i elektronske muzike, te osnivač uglednog labela Toolroom Record nastupa u sarajevskom Domu mladih Skenderija u petak 3 marta.

Njegovo ime poznato je i van krugova ljubitelja elektronske muzike. Potpisnik je nekih od najvećih hitova u proteklih deset godina, a najbolja referenca za to je i nominacija za Grammy za rad na Black Eyed Peas platinastom albumu "The-End", koji spada među tri najprodavanija albuma na Beatport's "Best Sellers List", te za IDMA za njegov sedmični radio show Toolroom Knights.U karijeri koja se proteže gotovo cijelo desetljeće, Mark nije napustio stranice DJ Mag Top 100 DJ-a radeći sa imenima kao Carl Cox, Jeff Mils, Eric Prydz i mnogi drugi.Kao producent Mark je izgradio reputaciju sa izvarendnim hitovima kao što su Man With The Red Face feat Funkagenda, Downpipe feat Underworld, Beautiful World feat Tiesto i Nothing Matters feat Skin.Ovo je prvi događaj koji organizuje X Kultura , organizacija koja je formirana sa ciljevima promovisanja i propagiranja urbanizacije u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.Predstavnici organizacije u budućnosti najvaljuju dolazak još poznatijih imena u našu džavu.Ulaznice se mogu nabaviti na web stranici kupikartu.ba ili na prodajnom mjestu na Skenderiji.O ozbiljnosti organizacije govori činjenica da se dešavanje održava u legendarnom prostoru Doma Mladih koje se u protekle dvije decenije pokazalo kao jedno od centralnih mjesta urbanizacije i kulturalizacije regiona. Dom Mladih je ispratio mnoge generacije, a 3. marta će zasijati u svom punom potencijalu.Ekipa X Kulture je pored muzičkog spektakla najavila i vizuelni spektakl koji još nije viđen u glavnom gradu BiH.U sklopu ovog eventa X kultura je dala priliku i bosanskohercegovačkim DJ-evima koji će nastupiti istu noć zajedno sa Mark Knightom, a oni su Alexander de Funk, Dynnotik, Eduy, Kopipest, Rajvosound i Six&Belly.