U Gradskoj galeriji u Bihaću danas je otvorena Knjiga žalosti u spomen na heroinu ovog grada Donnu Ares.

U organizaciji JU Kulturni centar Bihać i koncertne agencije Stage Art danas i sutra građani Bihaća imaju priliku da, upisivanjem u Knjigu žalosti, odaju posljednju počast prerano preminuloj sugrađanki.



Uz simboličan naziv "Idi, idi, moja vilo - sjećanje na Donnu Ares" od 13 sati u Gradskoj galeriji otvorena je Knjiga žalosti, dok je na Gradskom trgu na bini, gdje je Donna Ares bezbroj puta nastupila, postavljen veliki poster i cvijeće, uz mogućnost da građani Bihaća donesu svoje cvijeće i polože ga ispred njene fotografije.



Elmir Rekić iz agencije Stage Art rekao je za Klix.ba da je Donna Ares u mnogim stvarima zadužila Bihać i Bišćane.



"Mnogi to ne znaju, no Udruženje muzičara Bihaća davne 1993. dobilo je naziv 'Azra' i to upravo po našoj Azri Kolaković, koja je u to vrijeme bila najperspktivnija mlada umjetnica. Usto, ona je prva pobjednica Bihaćkog festivala 1995. godine, prvo mjesto je podijelila i 1997. sa pjesmom 'Kazna' koja ju je lansirala te godine, čak i prije takmičenja za 'Doru'. Pet puta zaredom se vraćala na festival u svom gradu", kazao je Rekić.



U Bihaću se danas na brojnim mjestima mogu čuti pjesme po kojima je Donna Ares bila prepoznatljiva, a večeras od 19 sati na Gradskom trgu biće upriličeno okupljanje i druženje, koje organiziraju njeni najbliži suradnici i prijatelji.



U srijedu 4. oktobra sa početkom u 11 sati u sali Kulturnog centra održat će se komemoracija, dok je posljednji ispraćaj zakazan u 16 sati na gradskom mezarju Humci.



Donna Ares preminula je jučer u 41. godini u rodnom Bihaću nakon teške bolesti.