Popularna američka pjevačica Taylor Swift objavila je prije nekoliko dana spot za novu pjesmu "Ready For It". Nakon spekulacija kako se u određenima scenama pojavila gola, Swift je odlučila objaviti fotografije sa snimanja spota i prekinuti nagađanja.

Nakon veoma uspješnog singla "Look What You Made Me Do" Taylor Swift je predstavila još jednu novu pjesmu, "Ready For It?". Kako je najavljeno, pjesma će se naći na novom albumu "Reputation" koji će u prodaju biti pušten 10. novembra.Swift je pjesmu "Ready For It" napisala u saradnji s Maxom Martinom, Alijem Payamijem i Shellbackom. Publika je dobro prihvatila futuristički spot u kojem se pjevačica pojavljuje kao duh sa supermoćima, a već danima nagađa se da li je Swift određene scene snimala gol.Američka pjevačica objavila je fotografije sa snimanja na kojima se vidi kako je sve scene snimala isključivo u kostimu. Šaljivo je poručila kako jedva čeka da vidi reakciju ljudi na kostim koji je koristila.