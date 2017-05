Nakon brojnih klupskih nastupa, koncerata i pozitivnih reakcija publike na neuobičajene melodije legendi punk jazza koje sviraju, grupa Sunday Stories obogatit će bh. muzičko nebo svojim prvim autorskim albumom. Posebni, drugačiji, simpatični i iskreni, članovi Sunday Storiesa vjeruju kako je došlo pravo vrijeme da publici kroz svoje pjesme pokažu jedinstvenu osobnost kojom zrače.

Novi žanr u regiji

Sunday Stories

Publika prepoznala jedinstven zvuk

Pjesme sa albuma "Sunday Stories"

Nina Babić, Saša Ćirić, Mustafa Kurtalić, Zlatan Begić i Valentin Šeremet 20. maja zakoračit će na scenu sarajevskog Cluba Monument gdje će svečano predstaviti svojih devet pjesama koje su radili zajedno sa producentom albuma Damirom Arslanagićem. Pored albuma prvjenca koji su nazvali "Sunday Stories" , grupa će sutra predstaviti i novi video spot za pjesmu "My man is a Dick"."Sjajan je osjećaj držati Sunday Stories album u rukama", rekao nam je basista Mustafa na početku razgovora te dodao: "Sutrašnja promocija će biti jedan zaista poseban trenutak za sve nas".On nam dalje pojašnjava kako je album "Sunday Stories" objavljen u izdanju Muzičke Produkcije BHRT. Tekst i muziku je radila Nina, vokalistica grupe, dok su aranžmane za sve pjesme radili članovi benda u saradnji sa Arslanagićem.S novim albumom, Sunday Stories donose i novi žanr, punk jazz, koji dosad nije bio zastupljen u regiji. Iako članovi benda dolaze iz Sarajeva, za sebe kažu kako su "pripadnici svih jugoslovenskih naroda"."Nina oduvijek piše pjesme, tako da smo znali kako će prije ili kasnije doći do snimanja albuma. Jednom nam je rekla kako je došlo vrijeme da se njene ideje realizuju. Pitala nas je jesmo li uz nju, a mi smo bez dvojbi prigrlili njene ideje. Ovo je naš bend i naša strast, što se može i čuti u našim pjesmama. Mnogo smo naše osobnosti prenijeli na pjesme i imali smo punu slobodu ne samo da radimo aranžmane, već i da iskažemo vlastito melodijsko autorstvo u svakoj pjesmi", priča nam Valentin, saksofonista Sunday Storiesa.Posljednjih godina u bh. gradovima možemo čuti sve više muzičara koji sviraju jazz nastojeći vratiti stari sjaj ovom pravcu. Iako je u BiH opet jako malo klubova i bendova kojima je jazz primarni izbor, vokalistica Nina vjeruje u probranu publiku koja njeguje jazz note. Kako kaže, ne želi čuti kako je "bh. jazz scena u lošem stanju"."Sarajevo Jazz Fest ipak vrijedi za jedan od najperspektivnijih i najposjećenijih festivala u Evropi. Club Monument, iako nije isključivo jazz klub, za vrijeme svih koncerata ovog tipa je pun. Činjenica jeste da u posljednje četiri godine možemo čuti jazz mnogo više nego prije. Ipak, mi ne volimo biti isključivi. Sunday Stories je punk jazz, a ni toga se striktno ne držimo. Mi ličimo na sebe. Prava emocija je uvijek dugoročnija, realnija i isplativija od trenda", naglasila je Nina.Sunday Stories priznaju kako im ipak nije bilo jednostavno dogovoriti prve svirke. Međutim, nakon nekoliko uspješnih nastupa, publika je prepoznala njihov jedinstven zvuk, zbog čega se na njihovim nastupima počelo tražiti mjesto više."Ostvarili smo konekcije širom BiH i na svako mjesto se vraćamo svirati. BiH nije velika država, a u ovim muzičkim vodama se svi poznaju. Tako da, brzo se pročuje kada se nekome nešto svidi. Što se tiče turneja van BiH, imamo agencije u Makedoniji i Čikagu s kojima sarađujemo", rekao nam je gitarista Saša.Sutrašnju promociju albuma i spota, koja počinje u 15 sati, Sunday Stories žele učiniti nesvakidašnjom zbog čega su, govori nam bubnjar Zlaja, angažirali i Ticky Superfood i Fernet Lionello Liker koji će sve prisutne počastiti zanimljivim specijalitetima i pićem. Samo slušanje pjesama su organizirali u saradnji sa Gluhim diskom.Nakon promocije putuju van BiH, a sarajevska publika imat će ih priliku slušati tokom manifestacije Baščaršijske noći.