Red Bull RapLika: U žiriju i poznati njemački reper Celo 385

Veliko regionalno finale Red Bull RapLike zakazano je za 20. maj u Tuzli gdje će se osam najboljih MC-ijeva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije boriti za titulu kralja regionalnog freestylea. Njihove nastupe ocjenjivat će petočlani žiri sastavljen od zvučnih imena, među kojima je i njemačka rap zvijezda porijeklom iz BiH, Celo 385.

Veliko regionalno finale Red Bull RapLike zakazano je za 20. maj u Tuzli gdje će se osam najboljih MC-ijeva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije boriti za titulu kralja regionalnog freestylea. Njihove nastupe ocjenjivat će petočlani žiri sastavljen od zvučnih imena, među kojima je i njemačka rap zvijezda porijeklom iz BiH, Celo 385.

Celo 385, pravim imenom Erol Huseinćehajić, čini polovinu frankfurtskog rap dvojca Celo & Abdi. Oni su među najpoznatijim reperima u Njemačkoj, njihovi albumi su visoko na top listama u zemljama njemačkog govornog područja, a spotovi redovno bilježe višemilionske preglede.



Celo, to jest Ćelo, bit će član žirija koji će dijeliti pravdu na regionalnom finalu Red Bull RapLike u Tuzli. Pored njega, u žiriju su Brano (Dubioza kolektiv), Frenkie, Grasshopper i Toza (Rap Skillz).



Kako sam kaže, velika mu je čast biti pozvan da bude član žirija u regionalnom finalu Red Bull RapLike. On očekuje vrhunski event, kao i to da će dešifrovanje različitih ex-Yu žargona biti prava avantura.



Freestyle smatra važnom vještinom u rap univerzumu, pomoću koje su se legende kao Notorious B.I.G. i Jay-Z iz undergrounda probile do naslovnica. Njegov ortak Abdi je također učestvovao u freestyle turnirima, a Ćelo je nastupao na Red Bull SoundClashu u Essenu 2015. godine, kada su se njemački reperi Sido i Haftbefehl nadmetali pred 5.000 posjetilaca.



Smatra da je u freestyle battleu važno biti mudar i lukav, a svakog takmičara ocjenjuje kao cjelokupnog izvođača. No, karizma i reakcija publike su najvažniji: "Važno je publiku privući na svoju stranu, simpatija je veliki faktor!"



Inače, Ćelo & Abdi su u finalnoj fazi priprema novog albuma, DIASPORA, koji bi trebao izaći krajem ljeta. Na njihovim koncertima ima ljudi iz svih krajeva svijeta, pa tako i Balkanaca. Kaže da se u publici uvijek nađe bar jedna bh. zastava, bez obzira da li nastupaju u Luksemburgu, Minhenu ili St. Gallenu.



Takmičenje na Sonom trgu u Tuzli 20. maja počinje u 17 sati, a ulaz je slobodan. Za učesnike regionalnog finala, pored glavne nagrade, predviđena je i nagrada koju dodjeljuje BUZZ Sneaker Station.