Mostarska grupa Zoster zabavljat će publiku 2. jula na OK stageu OK kampa. Uz očekivanje da će ove godine na Tjentištu od 30. juna do 2. jula biti još više ljubitelja dobrog zvuka, dobre energije i vibracije, Mario je pozvao publiku na druženje.

"Prvi put kada smo nastupili na OK Festu ambijent i publika su nas očarali. Stvarno je bilo predivno svirati u jednom takvom parku, u najvećoj prašumi u Evropi", riječi su kojima je Mario Knezović iz grupe Zoster prenio svoje utiske sa prvog nastupa ovog mostarskog benda na OK Festu 2014. godine.



Osim popularnih Mostaraca, u neponovljivom prirodnom ambijentu NP Sutjeska posjetioci će uživati u nastupima vrhunskih imena regionalne muzičke scene: Del Arno Band, Josipa Lisac, Disciplin A Kitschme, TBF, Psihomodo Pop, Van Gogh, Let 3, Urban & 4, Dubioza Kolektiv, Straight Jackin, Justin's Johnson, Kanda, Kodža i Nebojša, E-PLAY i Deca loših muzičara.



Nektar OK Fest ove godine prate prijatelj festivala kompanija m:tel, zvanični telefon festivala Huawei P10 i Addiko Bank, banka partner festivala.