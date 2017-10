Pop diva raskošnog glasa Mariah Carey snimila je novu božićnu pjesmu za animirani film "The Star" koji donosi bajkovitu priču o prvom Božiću.

Surprise! My new Christmas song THE STAR is out now! #TheStarMovie 🌠🎄https://t.co/bOzkYI1MRU — Mariah Carey (@MariahCarey) October 20, 2017

Mariah je sreću zbog nove pjesme podijelila s fanovima na Twitteru."Iznenađenje! Izašla je moja nova božićna pjesma 'The Star'", napisala je pjevačica na društvenoj mreži.Njena nova pjesma već je dostupna za preuzimanje na iTunesu."The Star" je crtani koji na male ekrane stiže 17. novembra ove godine, a režirao ga je Timothy Reckart. Crtani donosi priču o magarcu imena Bo i njegovim prijateljima koji postaju veliki heroji prvog Božića.Carey je otpjevala brojne božićne hitove, a jedan od njih je i "All I Want for Christmas Is You" koji će uskoro postati animirani film o djevojčici koja se zaljubi u psića imena Princess i samo njega želi za Božić. Mariah će posuditi svoj glas u filmu, a radit će i na produkciji.