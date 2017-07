Novo okupljanje mladih i talentovanih gitarista u okviru Ljetne škole gitare PRST počet će ove subote, 29. jula, i trajati do 5. augusta u predivnoj prirodi Eko zone Zlača kod Banovića.

Jedan od predavača vrsni gitarista Sanel Redžić kazao je za Klix.ba da je godinama gajio ideju organizovanja radionica, ali je sve vrijeme razmišljao u kakvom okruženju i atmosferi su one najučinkovitije."Nisam želio da to bude ni takmičenje, ni festival, jer su tada uvijek podignute tenzije, učesnici su u grču, a odluka žirija je subjektivna. Dakle, nije kao u sportu kada, bez obzira na sve, odlučuje rezultat", kazao je Sanel. "Htio sam da napravim okupljanje talentovanih mladih ljudi koji će u opuštenoj atmosferi imati časove s dobrim profesorima gitare".Prve godine je ovaj pilot projekt trajao pet dana i okupio 15 učesnika iz regiona."Moram se pohvaliti da su ti učesnici od tada do danas osvojili sigurno 15 nagrada na međunarodnim takmičenjima širom Evrope i šire. Radi se o mladim profesionalcima koji su željeli raditi i imali su mnoštvo pitanja. A gdje je najbolje organizovati takvo nešto nego u prirodi, gdje se može spavati, hraniti se, bez interneta i bilo čega što vas ometa. Učesnici se stalno druže i posvećeni su učenju", izjavio je Redžić i ponosno istakao da najvećih broj prošlogodišnjih učesnika dolazi i na ovogodišnju radionicu.Škola je dobila naziv PRST po Predragu Stankoviću, profesoru tuzlanske muzičke škole iz čije klase su izašli neki od najboljih gitarista nove generacije, ali i po prstima kojima se svira.Predavači ove godine su profesor na Univerzitetu Roosevelt u Chicagu i jedno od najvećih imena u svijetu gitare Denis Abazagić, profesor na Univerzitetu u Evori u Portugalu Dejan Ivanović i Sanel Redžić, predavač u njemačkom Erfurtu i Konzervatoriju "Richard Wagner" u Beču u Austriji."Dvadeset učesnika dolazi iz naše zemlje, regije i Evrope. Prošle godine je jedna porodica došla na odmor u tom periodu da bi djeca mogla pohađati školu, a dolaze i ove godine. To je za nas veliko priznanje koje nam imponuje. Ovaj dio Evrope u svijetu je poznat po velikom broju muzičara, gitarista, talenata i djece koja hoće da rade i vježbaju, a mi im dajemo priliku da ne moraju ići daleko da bi radili", kazao je Sanel.Ljetna škola se sastoji od svakodnevnih individualnih časova sa četvoricom profesora, sportskim aktivnostima, izletom u prirodu, kao i tri koncerta koji će biti održani u Tuzli u okviru "Ljeta u Tuzli".Kao uvod u ljetnu školu gitare koju organizuje Omladinski art centar Tuzla 29. jula u Ateljeu Ismet Mujezinović, od 19 sati će biti održan koncert Dejana Ivanovića i Sanela Redžića. Drugi koncert je planiran za 2. august i na njemu će nastupiti Denis Azabagić na gitari i Eugenija Moliner na flauti, dok je završni koncert planiran za 5. august i na njemu će nastupiti učesnici ljetne škole.