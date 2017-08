Sarajevo, ovih dana iznova umotano u ambijent istinske evropske kulturne metropole, je ovog ljeta živjelo u vrelim festivalskim noćima prepunim dobre zabave.

Sarajevo, ovih dana iznova umotano u ambijent istinske evropske kulturne metropole, je ovog ljeta živjelo u vrelim festivalskim noćima prepunim dobre zabave.

Vrhunac festivalske euforije bio je event za koji se mjesecima ranije pokušavalo osigurati mjesto i biti dijelom noći obogaćene dobro znanim okusom Jägermeistera, na još jednom spektaklu koji je čuveni njemački brand priredio u nastojanju da, na za sebe prepoznatljiv način, začini bogato ljeto u bosanskohercegovačkoj prijestolnici - odličnom muzikom, ekstremno kvalitetnim provodom i ledeno hladnim Jägermeisterom.Već četvrtu godinu zaredom Jägermeister predstavlja vrhunac zabave tokom festivalske sedmice, stoga se ni ove godine nije odstupilo od te dobre navike.A STATE OF ICE predstavio je novo blistavo poglavlje Jägermeisterove priče o ledeno hladnom provodu. Sljedeći oficijalne hashtagove eventa, #astateofice i #4friends, sretnici koji su dobili pozivnice, imali su privilegiju da na event ljeta povedu još troje prijatelja, jer sa Jägerom se zabavlja cijela ekipa.Pomama za pozivnicama za A STATE OF ICE, zavladala je još sedmicama prije njegovog održavanja. Telefoni su se žarili, tražila se pozivnica više, a napeto iščekivanje doseglo je vrhunac u večernjim satima kada je Dom Mladih zasvjetlio “ledenim” bojama sa prepoznatljivim logom – znak da avantura može da počne. Već tada je bilo jasno da će biti premalen za novi spektakl.Atrakcija večeri svakako su bile Jägerete koje su za event nosile posebne uniforme - rad iskusne kostimografkinje Ivane Vasić. Najposjećenije mjesto za fotografisanje na eventu bilo je kraj gotovo 2m visoke skulpture od leda u obliku boce najpoznatijeg njemačkog likera.Domaćica eventa, poznato lice sa ekrana, Tanja Đurović, pobrinula za odličnu atmosferu vodeći goste kroz program eventa, upućujući ih na ukusne delicije slastičarne Palma, i već poznate koktele Jäger Fresh i Jäger Q i uvijek savršeno ohlađeni Jägermeister.Plesnu atmosferu dodatno su zagrijale Ice Cold Queens, posebno osmišljenim plesnim koreografijama.Betty Boom, bend iz Beograda, širokim repertoarom obrada najvećih muzičkih hitova, sa nevjerovatno energičnim nastupom, započeo je plesnu euforiju koja se nastavila uz internacionalnu zvijezdu, DJ Gadju. Vreli ritmovi i nevjerovatna energija držali su plesni podij punim do ranih jutarnjih sati, a publika se složila da su svi muzički ukusi bili zadovoljeni."Sakupljajmo momente a ne stvari" moto je koji nas kroz cijelu godinu vodio, od promocija, festivala i evenata, a sarajevska noć je kruna Jägermeisterovog putovanja kroz pozitivnu energiju, stoga smo htjeli da na eventu budu gosti sa svojom ekipom i da zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Što smo zamislili, to se i ostvarilo, event je okupio draga i poznata prijetaljska lica ali i spojio nove ljude. Fotografije koje će te uskoro moći vidjeti na našim oficijalnim Facebook I Instagram stranicama kao i video ( jgr.ms/astateofice ) prenijet će samo mali dio fanastične atmosfere kojoj smo sinoć prisustvovali. Hvala vam!” poručili su iz Jäger tima.