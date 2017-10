Vijest o smrti bh. muzičarke Donne Ares šokirala je njene prijatelje, saradnike i fanove. Društvene mreže pune su oproštajnih statusa. Svi su vjerovali da će žena-zmaj, kako su je mnogi zvali, pobijediti opaku bolest.

Halid Bešlić snimio je s njom 1999. godine veliki hit "Sviraj nešto narodno", koju publika rado sluša i danas. U razgovoru za Klix.ba, najpoznatiji izvođač narodne muzike u BiH je kazao kako je Donna Ares bila dobra i talentovana žena."Šokiran sam jer sam mislio da će pobijediti tu bolest. Sve što je radila radila je srcem i znalački. Imao sam sreću da snimim s njom pjesmu koja će dugo trajati, a spot koji smo uradili je jedan od najboljih u mojoj karijeri i ostat će mi lijepa uspomena", rekao je Bešlić.Njen bliski prijatelj i bivši bubnjar Igor Pečenković je zbog šoka završio u Hitnoj pomoći."Mnogo me je pogodilo. Bila je kao član porodice", kazao je Pečenković.Nermin Malkoč, poznatiji pod umjetničkim imenom Fistik, napisao je kako osjeća neopisivu tugu zbog ovog ovog gubitka, dok se mnogi i dalje pitaju da li je ovo istina.Pop pjevačica Dalal Midhat prisjetila se dana kada je čula za Donnu Ares, a potom je i upoznala."Kada je Druga gimnazija 1998. godine išla u posjetu Gimnaziji Bihać, u Čardaku sam prvi put čula pjesmu 'Ti me više ne voliš' i glas koji me je očarao i odmah sam pitala: Ko je ta djevojka? Igrom sudbine kasnije smo se ta djevojka i ja susretale na mnogim koncertima i festivalima i uvijek je imala osmijeh na licu. Pa čak i kada smo se vidjele u oktobru 2014 u onoj 'sobi za nikoga' na 13. spratu Onkologije. Smijala se i šalila ugledavši naša zabrinuta lica - da bi nama bilo lakše. A na koncertu 2015. godine kada sam se pitala odakle joj snaga za takav poduhvat, smijala se najglasnije. Bila je jača od svih nas koji smo tu večer bili njeni gosti. Nikada neću zaboraviti taj glas. Neka ti je vječni rahmet draga moja", napisala je Dalal.Donna Ares preminula je nakon višegodišnje bitke s rakom u 41. godini u Bihaću.