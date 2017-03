Gabi Novak i Matija Dedić prvi put zajedno pred sarajevskom publikom

"Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje, u kući za ptice, u kući za dvoje" naziv je koncerta Gabi Novak i Matije Dedić koji će večeras biti upriličen u restoranu "Četiri sobe gospođe Safije“ u Sarajevu.

"Tom prilikom, prvi put zajedno ćemo pred sarajevskom publikom otpjevati i odsvirati kompozicije Arsena Dedića, Đorđa Novkovića, Kemala Montena i nekoliko jazz standarda", rekao je Matija Dedić na pres-konferenciji.



On je 2003. godine, kako kaže, nagovorio svoju mamu Gabi Novak da snimi obrade njenih najpoznatijih pjesama, od kada su počeli sarađivati u profesionalnim karijerama.



Večerašnje intimno druženje za Gabi će biti nostalgično, lijepo i emotivno budući da je samo lijepe uspomene vežu za Sarajevo.



"Kao prvo povezuje me Kemal Monteno koji, nažalost, nije među nama. On mi je ponudio pjesmu 'Šta je ljubav' s kojom sam 1979. godine osvojila prvo mjesto na festivalu 'Vaš šlager sezone'", istakla je Gabi uoči večerašnjeg nastupa u Sarajevu.