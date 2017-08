Senzualna balada "Versace on the Floor" novo je muzičko izdanje američke zvijezde Bruna Marsa.

Pjesma zvuči poput poznate numere "She's Out of My Life" Michaela Jacksona, a u spotu se u ulozi Marsove komšinice pojavljuje Zendaya, glumica, pjevačica i plesačica kojoj je tek 20 godina.I dok Bruno sjedi za klavirom u šarenoj košulji, Zendaya je u drugoj sobi i sluša njegovu muziku te pjevuši i pomiče tijelo u ritmu. U jednom trenutku Mars kao da otkopčava sjajnu haljinu zgodne djevojke i to bez dodirivanja.Režiju spota uz Marsa potpisuje Cameron Duddy.