Američki kantautor Asher Monroe objavio je spot za pjesmu "Sail On", sniman u Sarajevu i na Kravicama.

U spotu možemo vidjeti fenomenalnog Rijada Gvozdena, Belmu Kosutić, Kenana Tahirovića, Edina El Alamija, Iman Mehmedović, Hanu Ibrulj i Merimu Ramadanović. Tema je gubitak, bratska ljubav koja traje, a posvećena je Irnisu Ćatiću, bratu Sanele Jenkins, koji je preminuo 1995. godine.



"Sail On" je singl sa novog albuma "Inner Warrior" koji Monroe promoviše po cijelom svijetu. Asher je nedavno snimio i duet sa Chrisom Brownom za pjesmu "Memory".



"Bio sam oduševljen Rijadom Gvozdenom i morao sam ga zvati da bude u spotu. Gledao sam ga tokom Sarajevo Film Festivala. Spoj Asherove energije i Rijadove glume rezultat su savršenog spoja. Prezadovoljan sam i Belmom. A ne smijem izostaviti ni Kenana Tahirovića, koji će se uskoro pojaviti u reklami sa svjetskom fudbalskom zvijezdom", izjavio je Dubica.



Asher je javnosti u BiH poznat po tome što je sarađivao sa Danisom Tanovićem, a ova saradnja i spoj odličnih energija sigurno osjeti i u spotu za pjesmu "Sail On".