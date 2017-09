Superheroji nove muzike Jack Quartet će 1. novembra održati koncert u Sarajevu

Jack Quartet je ansambl koji je u poteklih desetak godina postao nezaobilazan u repertoaru najznačajnijih dvorana širom svijeta, a beskompromisne i besprijekorne interpretacije osigurale su im brojne nastupe i popunjen koncertni raspored do maja naredne godine.

Britanski Guardian je njihovo muziciranje opisao "izvedbom koja oduzima dah", Boston Globe ih je proglasio "superherojima nove muzike", dok članovi Jack Quarteta nastavljaju oduševljavati publiku širom svijeta svojom virtuoznošću. Washinton Post je komentirao da "ovaj gudački kvartet svaku kompoziciju koju izvodi čini uzbudljivo vitalnom".Na sarajevskom koncertu koji će se održati 1. novembra, kvartet kojeg čine violinisti Chris Otto i Austin Wulliman, violista John Pickford Richards i čelista Jay Campbell, izvest će djela, kako sami kažu, jednog od njihovih najbližih i najdražih kompozitora i saradnika Johna Zorna, a na repertoaru je svjetska premijera nove Zornove kompozicije "The Unseen", potom vatreni Necronomicon, dok će se Jack Quartetu u izvedbi "The Obscure Object of Desire" pridružiti i pijanista Stephen Gosling.Ulaznice za koncert Jack Quarteta u okviru XXI Jazz Festa Sarajevo i programa Musick and Magick, mogu se kupiti ili rezervisati po pretprodajnim cijenama na www.jazzfest.ba