Dvije godine nakon ponovnog otvorenja Zemaljski muzej BiH realizirao je brojne aktivnosti i projekte zahvaljujući kojima je smanjio i ukupni dug koji je 2015. godine iznosio skoro 4 miliona KM. Iako rade smanjenim kapacitetom, radnici ove institucije lavovski se bore opstati, no sve to, uz svu dobru volju i trud, bez podrške vladajuće elite nije dovoljno.

