Povodom 8. marta: Ženama besplatan ulaz u italijanske muzeje

#8marzoalmuseo . Ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali. www.beniculturali.it/8marzo . Una delle poche opere di Klimt presenti in Italia, il dipinto è una rivisitazione simbolica delle fasi della vita della donna: l'infanzia, la maternità e il declino della vecchiaia. L'artista presenta figure asciutte e sintetiche e un decorativismo geometrico che si concretizza in forme che ricordano sete raffinate e pietre preziose. Il diverso sentimento della vita è suggerito dalle posizioni assunte dalle figure e dalla scelta di rappresentarle nude, sui diversi piani di un fondo privo di dati naturalistici. Il pittore ritrae la donna anziana di profilo, per evidenziare, attraverso un forte realismo del modellato, la deformazione provocata dal tempo sul corpo. La giovane madre, in contrasto con questa figura, si offre frontalmente alla visione: il nudo risulta piatto nel rilievo e luminoso nella colorazione quasi ad evocare una dimensione sacra. La bambina, infine, assorbita totalmente nella figura materna, è ritratta di tre quarti con il corpo arrotondato, abbandonata in un sonno tranquillo. ROMA. GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Gustav Klimt, LE TRE ETÀ 1905

A post shared by MuseItaliani (@museitaliani) on Mar 2, 2017 at 5:14am PST